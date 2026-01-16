Explosión de cilindro de gas deja dos personas en condición urgente en San Francisco de Dos Ríos

Una explosión provocada por un cilindro de gas movilizó a la Cruz Roja y Bomberos este viernes en una casa de San Francisco de Dos Ríos, en San José.

Según confirmó Steven Núñez, cruzrojista que atendió la emergencia, la Cruz Roja fue alertada por la explosión del cilindro y al llegar al sitio encontraron a dos personas afectadas.

Emergencia con cilindro de gas. Foto ilustrativa (JOHN DURAN)

“Fuimos despachados por una explosión de un cilindro de gas. A nuestra llegada ubicamos a dos personas con afectaciones, por lo que se procedió a valorarlas y trasladarlas en condición urgente al Hospital Calderón Guardia”, dijo Núñez.

Las causas de la explosión aún se encuentran bajo investigación.

En el sitio también se hicieron presentes otras unidades de emergencia para asegurar la zona.