Sucesos

Explosión de cilindro de gas deja dos personas en condición urgente en San Francisco de Dos Ríos

Dos personas fueron atendidas y trasladadas de urgencia al Hospital Calderón Guardia

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Una explosión provocada por un cilindro de gas movilizó a la Cruz Roja y Bomberos este viernes en una casa de San Francisco de Dos Ríos, en San José.

Según confirmó Steven Núñez, cruzrojista que atendió la emergencia, la Cruz Roja fue alertada por la explosión del cilindro y al llegar al sitio encontraron a dos personas afectadas.

LEA MÁS: Desaparición de universitaria en San Vito de Coto Brus termina en trágico desenlace

Emergencia con cilindro de gas. Foto ilustrativa (JOHN DURAN)

“Fuimos despachados por una explosión de un cilindro de gas. A nuestra llegada ubicamos a dos personas con afectaciones, por lo que se procedió a valorarlas y trasladarlas en condición urgente al Hospital Calderón Guardia”, dijo Núñez.

LEA MÁS: Tragedia en Barranca: Motociclista de 53 años muere tras chocar contra rieles del tren

Las causas de la explosión aún se encuentran bajo investigación.

En el sitio también se hicieron presentes otras unidades de emergencia para asegurar la zona.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Explosión cilindro de gascruz rojagascocinar con gasemergencia gasheridossan francisco de dos ríos
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.