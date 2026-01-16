Tragedia en Barranca: Motociclista de 53 años muere tras chocar contra rieles del tren

Un motociclista, identificado con el apellido Maroto, de 53 años, perdió la vida la noche de este jueves luego de sufrir un accidente de tránsito en Barranca de Puntarenas. La fatalidad fue reportada a las 11:39 p. m., según confirmaron las autoridades judiciales.

De acuerdo con la información preliminar del OIJ, el hombre viajaba en una motocicleta y, en apariencia, lo hacía con exceso de velocidad, lo que habría provocado que perdiera el control del vehículo.

“Viajaba en una motocicleta, aparentemente con exceso de velocidad. Hay un rastro de las llantas en una parte de lastre, donde parece que esta persona perdió el control”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

Tras salirse de la vía, Maroto cayó de la motocicleta y se golpeó violentamente contra los rieles de la línea del tren, impacto que le provocó la muerte en el sitio, sin que mediara posibilidad de auxilio.

Agentes judiciales se encargaron del levantamiento del cuerpo y de la recolección de indicios en la escena, mientras el caso permanece bajo investigación para determinar con exactitud las circunstancias que mediaron en este hecho.