Caos total en la General Cañas: carretera amanece colapsada tras violento choque múltiple

Si tienen que viajar de San José hacia Alajuela le recomendamos buscas rutas alternas, pues la autopista General Cañas amaneció colapsada este viernes a consecuencia de un violento accidente ocurrido la noche del jueves.

De acuerdo con el reporte de varios conductores, en las primeras horas de la mañana de este viernes, las presas inician incluso desde las inmediaciones del hotel San José Palacio en sentido hacia San José.

Trascendió que esta situación se debe a que todavía hay personal trabajando en el sitio del accidente, para retirar los vehículos involucrados, especialmente los tráileres.

El violento choque ocurrió sobre la autopista General Cañas. Foto Bomberos. (Bomberos/El violento choque ocurrió sobre la autopista General Cañas. Foto Bomberos.)

Ante esta situación, las autoridades hacen un llamado a los conductores a que tomen rutas alternas para que no quedan atrapados en las presas.

El violento choque múltiple, en el que se vieron involucrados dos tráileres y al menos cuatro vehículos, uno de estos transportaba pesticidas, ocurrió a eso de las 8:40 p.m. del jueves, a unos 500 metros del Conservatorio Castella.

La Cruz Roja informó que a consecuencia del choque una persona fue trasladada en condición crítica al Hospital México, otros dos pacientes en condición estable fueron llevados al Hospital del trauma y tres pacientes más no quisieron trasladados.