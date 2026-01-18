Identifican a motociclista fallecido tras ser arrastrado en la General Cañas y buscan al conductor que huyó

Un motociclista de apellido Núñez, de 55 años, es la víctima mortal de un choque contra un carro en la autopista General Cañas, frente al Centro de Convenciones, en Ulloa de Heredia.

El conductor del otro vehículo involucrado en esta fatalidad se dio a la fuga y es buscado por las autoridades judiciales.

“La víctima fue colisionada por un automóvil, el cual se habría dado a la fuga”, señalaron desde la oficina de prensa del OIJ.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 4:47 a. m. de este domingo 18 de enero.

Otras cinco motociclistas fallecidos en carreteras

No solo esa fatalidad se dio en las últimas horas. Minutos antes, a las 3:07 a. m., en Guápiles, se dio otro choque entre una motocicleta y un carro, dejando como saldo un hombre fallecido en el sitio.

También a las 6:02 a. m. de este domingo murió otro motociclista al chocar contra un poste en las cercanías del río Tulín en Parrita, sobre la carretera Costanera Sur.

El primer caso se registró a las 7:52 p. m., en Río Frío de Horquetas de Sarapiquí, donde colisionaron dos motocicletas; un hombre adulto murió en el lugar. Foto: ANI (ANI/ANI)

Horas antes, la noche del sábado 17 de enero, ya había registrado varios accidentes mortales. A las 11:42 p. m., en Ceiba Alta de Cangrejal de Acosta, se reportó el derrape de una motocicleta que cayó en una cuneta. Un hombre de apellido Cortés, de 35 años, de nacionalidad salvadoreña, fue atendido en condición crítica y trasladado de urgencia; sin embargo, falleció cuando lo llevaban hacia el centro médico, confirmaron los cruzrojistas.

A las 8:37 p. m., en Celia de Sixaola, Talamanca, se dio el choque entre una motocicleta y un vehículo. En ese sitio, un hombre de 30 años fue declarado sin signos de vida, mientras que otro paciente fue trasladado en condición urgente a la clínica de Daytonia.

El primer caso se registró a las 7:52 p. m., en Río Frío de Horquetas de Sarapiquí, donde colisionaron dos motocicletas; un hombre adulto murió en el lugar y dos personas más fueron trasladadas de urgencia a la Clínica de Río Frío.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) confirmó que hasta el jueves 15 de enero contabilizaban 26 personas fallecidas por accidentes de tránsito, de este total 10 eran motociclistas.