Cuidado con el viento y el frío: empuje frío 11 impactará Costa Rica

A partir de este domingo y durante los primeros días de la próxima semana, Costa Rica sentirá con mayor fuerza los efectos del Empuje Frío número 11, un fenómeno que reforzará notablemente el patrón ventoso típico de esta época del año.

Las autoridades meteorológicas advierten que las ráfagas de viento aumentarán en varias regiones, marcando un inicio de semana con condiciones más secas, frías y ventosas; piden especial atención por caída de ramas o rótulos.

Empuje frío 11 traerá vientos intensos y temperaturas bajas desde este domingo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El ingreso de este empuje frío también favorecerá una mayor presencia de nubosidad, así como la posibilidad de lluvias en la Zona Norte y el Caribe. Estas precipitaciones estarían asociadas al arrastre de humedad desde el mar Caribe, impulsado por los fuertes vientos alisios.

Mientras tanto, en el Pacífico Sur se mantiene la probabilidad de lluvias aisladas durante las tardes de los próximos tres días, aunque sin que se esperen acumulados significativos. En el resto del territorio nacional predominarán condiciones más estables, pero con un ambiente marcado por el viento.

Finalmente, uno de los efectos más perceptibles será el descenso de las temperaturas, con noches y madrugadas frescas a frías, condiciones características de enero. Las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones, especialmente las zonas montañosas como Coronado, Heredia y comunidades vulnerables, ante el aumento del viento y el frío que traerá este nuevo empuje frío.