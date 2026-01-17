Sicario aprovechó que hombre llevó a sus dos sobrinos a parque infantil para asesinarlo de forma cruel

Lo que comenzó como una tarde de diversión familiar terminó convirtiéndose en un atroz crimen, pues un sicario aprovechó que un hombre estaba junto a sus sobrinos en un parque infantil para asesinarlo de varios disparos.

El terrible hecho ocurrió este viernes, a plena luz del día, y dejó conmocionados a todos los vecinos del sector 5 de Los Guido de Desamparados, en San José.

LEA MÁS: OIJ revela cómo ocurrió homicidio de hombre ejecutado a plena luz del día en Desamparados

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, informó que la víctima de este hecho de sangre fue un hombre apellidado Montes, de 41 años, quien era vecino de esa zona.

“De acuerdo con la versión preliminar, este hombre se encontraba en vía pública con otras personas, cuando llegaron dos sujetos en una motocicleta y el que viajaba como acompañante se bajó de la motocicleta, se le acercó y le disparó en varias ocasiones”, informó el OIJ.

El hombre fue sorprendido por el sicario a plena luz del día. Foto Facebook Special Protection (Special Protection/Facebook)

Al parecer, Montes trató de huir de los desalmados, pero fue alcanzado por varios disparos y cayó sin vida cerca de una malla metálica. Según la Policía Judicial, Montes falleció a consecuencia de múltiples balazos que recibió en la cabeza y los brazos.

LEA MÁS: Hombre es ejecutado de varios disparos afuera de su casa en Siquirres

En cuanto a los sospechosos, estos lograron darse a la fuga en la motocicleta pese al operativo que la Fuerza Pública realizó en los alrededores.

Una familiar muy cercana de Montes, cuya identidad no revelaremos por su seguridad, confirmó a La Teja que el ahora fallecido en realidad estaba junto a sus dos sobrinos cuando ocurrió el ataque.

“Él estaba con sus dos sobrinos, a quienes él siempre llevaba allí a jugar todos los días en las tardes”, destacó la familiar, quien indicó que no podía contar nada más pues el caso está bajo investigación.

LEA MÁS: “Hoy mi hogar se viste de luto”: la carta que conmueve tras el triste hallazgo de joven universitaria desaparecida

El crimen sacudió a esta comunidad desamparadeña, sobre todo por una dolorosa imagen que circuló en redes sociales, donde se observa a una mujer, que sería familiar de Montes, llorando mientras abrazada a su cuerpo.

De momento, las autoridades aún no han determinado cuál sería el móvil de este crimen.