Sucesos

Hombre es ejecutado de varios disparos afuera de su casa en Siquirres

El ahora fallecido se encontraba junto a otra persona cuando ocurrió el ataque

Por Adrián Galeano Calvo

La noche de este viernes, un hombre ingresó caminando con aparente tranquilidad a una propiedad en Siquirres, Limón, y al llegar a las afueras de una vivienda cometió un sangriento crimen.

En ese lugar, el sujeto sacó un arma de fuego y disparó en múltiples ocasiones contra otro hombre que se encontraba fuera de la casa en compañía de otra persona.

Esta es la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre el homicidio ocurrido alrededor de las 9 p. m. del viernes en el barrio Tobías Vaglio, en Siquirres.

En cuanto a la víctima de este crimen, la Policía Judicial informó que se trataba de un hombre apellidado Calvo, de 35 años, quien supuestamente vivía en esa vivienda.

El violento homicidio ocurrió en una solitaria calle de lastre. Foto Diario Mirador.
El crimen ocurrió en el barrio Tobías Vaglio de Siquirres. Foto Archivo. (Facebook/El violento homicidio ocurrió en una solitaria calle de lastre. Foto Diario Mirador.)

“De acuerdo con la versión preliminar, el ofendido se encontraba en las afueras de su vivienda con otra persona, cuando un hombre ingresó caminando hasta la propiedad, al parecer, sacó un arma de fuego y le disparó en reiteradas ocasiones y luego huyó corriendo”, detalló el OIJ.

Según el informe de los agentes que atendieron el caso, Calvo falleció a consecuencia de múltiples disparos que recibió en la cabeza, la espalda y los brazos.

De momento, las autoridades judiciales no han determinado cuál sería el móvil de este crimen, pero no descartan del todo que pudiese tratarse de un aparente ajuste de cuentas.

Homicidio SiquirresHombre asesinado Siquirres
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

