Sucesos

Voraz incendio causa terror y destrucción locales y casas en Cartago

Las llamas causaron grandes daños en dos viviendas y cuatro locales

Por Adrián Galeano Calvo

Un voraz incendio ocurrido la mañana de este sábado en Pejibaye de Jiménez, en Cartago, dejó caos y destrucción a su paso, afectando de gran manera dos viviendas y cuatro locales.

El Cuerpo de Bomberos informó que el siniestro se dio a eso de las 6:51 a.m., específicamente en una estructuras ubicadas de la plaza de deportes 25 metros hacia el norte, en la pollera Kitchen Pura Vida.

Dennis Salazar, supervisor de la central de Bomberos, explicó que las llamas afectaron un área de aproximadamente 400 metros cuadrados, en la que se encontraban dos viviendas, una de ellas de dos plantas, y cuatro locales.

El incendio ocurrió en las primeras horas de este sábado. Foto Facebook.
La rápida acción de los bomberos evitó que el fuego alcanzara otras estructuras, sin embargo, las llamas causaron daños totales en los cuatro locales y en el segundo piso de una casa; la otra vivienda solo sufrió daños parciales.

La emergencia fue dada por control por el Cuerpo de Bomberos a als 7:35 a.m. de este sábado y las autoridades se encuentran investigando qué pudo causar el voraz incendio.

Incendio CartagoIncendio Pejibaye Cartago
Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

