Voraz incendio causa terror y destrucción locales y casas en Cartago

Un voraz incendio ocurrido la mañana de este sábado en Pejibaye de Jiménez, en Cartago, dejó caos y destrucción a su paso, afectando de gran manera dos viviendas y cuatro locales.

LEA MÁS: El mensaje que nunca llegó y el vacío que dejó un padre asesinado en un doble homicidio

El Cuerpo de Bomberos informó que el siniestro se dio a eso de las 6:51 a.m., específicamente en una estructuras ubicadas de la plaza de deportes 25 metros hacia el norte, en la pollera Kitchen Pura Vida.

Dennis Salazar, supervisor de la central de Bomberos, explicó que las llamas afectaron un área de aproximadamente 400 metros cuadrados, en la que se encontraban dos viviendas, una de ellas de dos plantas, y cuatro locales.

El incendio ocurrió en las primeras horas de este sábado. Foto Facebook. (Facebook/El incendio ocurrió en las primeras horas de este sábado. Foto Facebook.)

LEA MÁS: “Hoy mi hogar se viste de luto”: la carta que conmueve tras el triste hallazgo de joven universitaria desaparecida

La rápida acción de los bomberos evitó que el fuego alcanzara otras estructuras, sin embargo, las llamas causaron daños totales en los cuatro locales y en el segundo piso de una casa; la otra vivienda solo sufrió daños parciales.

LEA MÁS: Alarma en residencial de Cartago: vecinos alertan por artefacto explosivo en jardín de una casa

La emergencia fue dada por control por el Cuerpo de Bomberos a als 7:35 a.m. de este sábado y las autoridades se encuentran investigando qué pudo causar el voraz incendio.