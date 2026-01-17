Esto ocurrió con los dos sospechosos de matar a hombre cuando iba a recoger a sus hijos a la escuela

Hombre esposado, delincuencia (Shutterstock/Shutterstock)

El Juzgado Penal de Cartago ordenó seis meses de prisión preventiva contra dos personas sospechosas del delito de homicidio en perjuicio de un hombre de apellido Fonseca.

Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron en mayo del 2025 en Tobosi de El Guarco, Cartago, cuando la víctima se encontraba dentro de un carro, ya que iba para la escuela cuando fue atacado a balazos.

Fonseca falleció en el sitio.

LEA MÁS: Alerta: OIJ solicita ayuda para ubicar a mamá y dos hijos desaparecidos

La Fiscalía logró acreditar, en esta etapa del proceso, la necesidad de mantener a los sospechosos bajo detención preventiva mientras se desarrolla la investigación.

LEA MÁS: Desaparición de universitaria en San Vito de Coto Brus termina en trágico desenlace

Los hombres fueron detenidos y el caso continúa en investigación para determinar con precisión las circunstancias del ataque y establecer la responsabilidad de los imputados.