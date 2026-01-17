Alerta: OIJ solicita ayuda para ubicar a mamá y dos hijos desaparecidos

Desaparecidos: Yaritza Hernández Cabrera de 20 años de edad, nicaraguense a Giovanny Pulido Hernández de 9 años, nicaragüense, y a Surianny Hernández de 2 años (oij/cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a tres personas de nacionalidad nicaragüense que fueron reportadas como desaparecidas.

Se trata de Yaritza Hernández Cabrera, de 20 años de edad; y sus hijos Giovanny Pulido Hernández, de 9 años; y la Surianny Hernández, de 2 años.

Según el reporte del OIJ, los tres fueron vistos por última vez en Upala y su desaparición fue reportada este 16 de enero de 2026.

Las autoridades hacen un llamado urgente a la población para que, en caso de contar con información que permita dar con su paradero, se comuniquen de inmediato al Centro de Información Confidencial del OIJ al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645.

Cualquier dato, por pequeño que parezca, podría ser clave para la investigación.