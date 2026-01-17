OIJ revela cómo ocurrió homicidio de hombre ejecutado a plena luz del día en Desamparados

Un atroz crimen ocurrió la tarde de este viernes cuando, a plena luz del día, dos sicarios ejecutaron sin piedad a un hombre que se encontraba junto a unos familiares.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, informó que la víctima de este hecho de sangre fue un hombre apellidado Montes, de 41 años.

El homicidio ocurrió a eso de las 2 p.m. de este viernes en el sector 5 de Los Guido, en Desamparados, San José.

“De acuerdo con la versión preliminar, este hombre se encontraba en vía pública con otras personas cuando, aparentemente, llegaron dos sujetos en una motocicleta y el que viajaba como acompañante se bajó de la motocicleta, se le acercó y le disparó en varias ocasiones”, informó el OIJ.

Al parecer, Montes trató de huir de los gatilleros, pero fue alcanzado por varios disparos y cayó sin vida cerca de una malla metálica. Según la Policía Judicial, Montes falleció a consecuencia de múltiples balazos que recibió en la cabeza y los brazos.

En cuanto a los sospechosos, estos lograron darse a la fuga en la motocicleta pese al operativo que la Fuerza Pública realizó en los alrededores.

El crimen sacudió a esta comunidad Desamparadeña, sobre todo por una dolorosa imagen que circuló en redes sociales, donde se observa a una mujer, que sería familiar de Montes, llorando mientras abrazada a su cuerpo.

De momento, las autoridades aún no han determinado cuál sería el móvil de este crimen.