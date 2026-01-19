Hombre muere atropellado por moto cerca del mall Paseo de las Flores

Las calles de nuestro país siguen siendo escenarios de mortales accidentes de tránsito, el más reciente ocurrió la mañana de este lunes, cuando un hombre perdió la vida tras ser atropellado cerca de un conocido centro comercial.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el accidente ocurrió a eso de las 5:25 a.m., diagonal al mall Paseo de las Flores, específicamente en el cruce de semáforos.

La versión preliminar que se maneja señala que el hombre, cuya identidad no se ha dado a conocer, habría tratado de cruzar la calle, sin percatarse de que una motocicleta se acercaba en ese momento.

El atropello ocurrió en el cruce de semáforos frente al centro comercial Paseo de las Flores, un punto de alto tránsito vehicular en San Francisco de Heredia. (chat vecinal/Cortesía)

La Cruz Roja recibió la alerta sobre el atropello, pero cuando los paramédicos llegaron a la escena ya no había nada qué hacer por el hombre.

El cuerpo del hombre quedó tendido en medio de uno de los carriles, pero la vía hacia el centro de Heredia fue cerrada por completo en ese tramo para que agentes del OIJ se encarguen de la inspección de la escena y el levantamiento del cuerpo.