Sucesos

Hombre fue apuñalado por la espalda y corrió 100 metros para luego caer muerto en Golfito

Las autoridades aún no han determinado el motivo detrás del atroz ataque

Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre corrió desesperadamente para salvar su vida tras ser apuñalado por la espalda; sin embargo, las fuerzas no le alcanzaron y terminó siendo alcanzado por la muerte.

Esta es la versión preliminar que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) maneja con relación al homicidio ocurrido la madrugada de este lunes en Río Claro de Golfito, en la zona sur del país.

La Policía Judicial informó que la víctima de este atroz crimen fue un hombre apellidado Espinoza, de 27 años, quien fue encontrado sin vida sobre la vía pública.

El hombre logró correr aproximadamente 100 metros antes de caer muerto. Foto Archivo. (Reiner Montero, corresponsal GN)

Según las autoridades judiciales, los hechos ocurrieron cuando Espinoza se encontraba caminando por la vía pasadas las 2 a.m. de este lunes.

“De acuerdo con información preliminar, el ofendido habría sido abordado en vía pública por otro sujeto, quien presuntamente lo atacó con un arma blanca por la espalda.

“Tras la agresión, Espinoza habría tratado de huir, pero se desvaneció aproximadamente a 100 metros del lugar de ataque”, detalló el OIJ.

La Cruz Roja fue alertada sobre lo sucedido, pero para cuando los paramédicos llegaron a la escena, el hombre ya no presentaba signos vitales.

De momento, la Policía Judicial no ha determinado cuáles habrían sido las circunstancias que mediaron en el mortal ataque.

Homicidio GolfitoApuñalado GolfitoOIJ
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

