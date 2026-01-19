Así ocurrió la violenta balacera en Cartago que dejó un muerto y tres heridos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer cómo ocurrió la violenta balacera que la madrugada de este lunes dejó un fallecido y tres heridos en Cartago.

El crimen ocurrió a eso de las 2:45 a.m. en el sector conocido como Proyecto Manuel de Jesús Jiménez, en San Francisco de Cartago.

En cuanto a la víctima mortal, este fue identificada por la Policía Judicial como un hombre apellidado Fernández, de 31 años.

De acuerdo con la investigación que maneja el OIJ, el homicidio habría sido cometido por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

“Según información preliminar, al parecer, dos sujetos a bordo de una motocicleta viajaban por vía pública y, cuando se encontraron con un grupo de personas, habrían disminuido la velocidad y supuestamente realizaron una cantidad considerable de disparos contra la víctima”, detalló el OIJ.

Fernández, de 31 años, murió tras ser alcanzado por varios disparos. Foto: Archivo (IStock)

Fernández fue alcanzado por varios de los disparos y terminó por perder la vida sobre una acera.

La lluvia de disparos desatada por los sicarios también alcanzó a otros tres hombres, quienes sufrieron heridas en sus piernas y fueron llevados al hospital de la provincia en un vehículo particular.

Los investigadores que atendieron el caso informaron que en la escena recolectaron al menos 15 casquillos de arma de fuego.

De momento, el OIJ no ha determinado el móvil del crimen, pero por cómo se dieron los hechos no se descarta un presunto ajuste de cuentas.