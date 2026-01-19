Sucesos

Hombre es asesinado a puñaladas en Golfito

Las autoridades aún no han dado una versión oficial de cómo ocurrieron los hechos

Por Adrián Galeano Calvo

Los vecinos de una tranquila comunidad en la zona sur del país perdieron la paz, ya que la madrugada de este lunes un hombre fue asesinado de forma sangrienta.

De acuerdo con el informe brindado por la Cruz Roja, el crimen ocurrió a eso de las 2:16 a.m. de este lunes en la localidad de Guaycará de Golfito, en Puntarenas.

El homicidio ocurrió en las primeras horas de la madrugada de este lunes. Foto Archivo.

Según la información suministrada por las autoridades, se trató del homicidio de un hombre que fue atacado con un arma blanca en varias ocasiones.

“Se informa de un herido por arma blanca a nivel del tórax, en la escena se aborda un paciente, el cual ya no presentaba signos vitales”, detalló la Cruz Roja.

De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que habrían provocado el ataque.

