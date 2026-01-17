OIJ alerta por peligrosísima droga que podrían desatar una crisis de salud

En el año 2025, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó un cargamento de 51 kilos de metanfetamina, con un valor de aproximadamente $3 millones.

Este decomiso encendió las alertas de la Policía Judicial, pues, más allá de su alto valor en el mercado, representa una peligrosa señal de lo que podría venir para el país.

Según Michael Soto, director interino del OIJ, la preocupación radica en que en cuestión de pocos años Costa Rica pueda afrontar una crisis de salud como la que se ha visto en otros países como consecuencia de las llamadas drogas sintéticas.

“Esto es una alarma que se prende muy peligrosamente, que nos dice que lo que viene no es bueno y que, probablemente, va a pasar en una crisis de salud. Dios quiera que no, como está ocurriendo en Estados Unidos”, destacó Soto.

Lo que genera más preocupación es que ese no fue el único decomiso de metanfetamina realizado en el 2025, pues la Policía de Control de Drogas (PCD) también decomisó un cargamento de 48 kilogramos.

Marcarán el futuro del país

La PCD también realizó el decomiso de 48 kilos de metanfetamina tipo cristal. (MSP/Se trata de 48 kilos de metanfetamina tipo cristal)

Actualmente, drogas como la cocaína y la marihuana son las traficadas por los grupos narcos del país; sin embargo, según Soto, con el auge de las drogas sintéticas esto podría cambiar en los próximos años.

“Estas sustancias son las que, probablemente, van a marcar el derrotero del consumo de drogas en el futuro y de la criminalidad en el país y en la región, como está sucediendo en Estados Unidos y algunos países de Europa con las drogas sintéticas”.

Soto explicó que, según el análisis que vienen realizando, han llegado a la conclusión de que, de una u otra forma, las drogas sintéticas van a terminar posicionándose en Costa Rica, como ya está sucediendo en países vecinos.

“El tema de las drogas sintéticas en otros países de la región es grave, serio, agudo, es un tema que tiene que ver con salud pública y creo que, lamentablemente, eso nos va a terminar alcanzando, como cuando explotó el tema del crack en Costa Rica.

“Recuerdo que veíamos el crack, un fenómeno de los años 80 en Estados Unidos, que empezó aquí a mediados de los 90 con una explosión; creo que tarde o temprano va a llegar aquí”.

Drogas más adictivas y peligrosas

Para el director del OIJ el decomiso de metanfetamina es una peligrosa alarma de lo que podría venirse para el país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los grupos criminales estarían fijándose cada vez más en las drogas sintéticas debido a que estas son más potentes y adictivas, además de que suelen ser adquiridas principalmente por una población más joven y con poder adquisitivo.

Según Soto, por situaciones como estas es que cada vez es más frecuente realizar decomisos de estas drogas y encontrar a personas “especializadas” en fabricarlas.

“Estamos viendo la presencia de los mixers, que son las personas que se dedican a hacer mezclas de drogas; es decir, venden cocaína rosada, pero realmente no lo es, porque mezclan cocaína, le ponen algún colorante rosado y algún tipo de sustancia sintética para que sea más adictiva.

“Antes, cuando hacíamos un allanamiento en un barrio, decomisábamos marihuana, cocaína y crack, pero ya estamos encontrando ketamina con mucha regularidad. También estamos encontrando mixers, mucho éxtasis y eso va creciendo y en algún momento va a ser un problema de salud para el país”, destacó.

En cuanto al fentanilo, una droga sintética que ha causado miles de muertes en Estados Unidos, Soto destacó que, de momento, en el país solo han decomisado fentanilo médico, que fue sustraído de centros de salud y es usado por los mixers para mezclarlo con otras drogas.

En cuanto al fentanilo, según Soto, de momento en el país solo se ha decomisado de uso médico. (Shutterstock/Foto)

Otras drogas no pierden terreno

El director del OIJ también fue claro al decir que, pese a lo que podría suceder con las drogas sintéticas, las más tradicionales no pierden terreno en el país.

Un ejemplo de esto es el aumento en los decomisos de marihuana, pues en 2024 se incautaron 2,5 toneladas, mientras que en el 2025 aumentaron a 10 toneladas.

“El decomiso de marihuana también incrementó mucho; es marihuana que viene del sur del continente, principalmente para el consumo de Costa Rica. Estamos hablando de marihuana de origen colombiano con una calidad importante y un THC bastante fuerte que a los consumidores nacionales les gusta”.

En cuanto a la cocaína, hubo una leve disminución, pues en el 2025 se decomisaron cinco toneladas, mientras que en el 2024 fueron poco más de seis toneladas.