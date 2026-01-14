Papá pasará 10 años en la cárcel por la canallada que le hizo a su hijo

Un sujeto de apellidos Azofeifa Rodríguez pasará los próximos 10 años en la cárcel al ser hallado responsable de causarle el peor daño a su hijo adolescente.

La Fiscalía Adjunta de Heredia probó ante los jueces de esa misma provincia que entre enero y diciembre del 2019, el joven de 13 años vivía con su papá y fue víctima de dos delitos de abuso sexual.

LEA MÁS: Identifican a mujer fallecida en accidente entre dos motos en Carrillo de Guanacaste

Azofeifa Rodríguez quedó tras las rejas en prisión preventiva mientras la sentencia queda en firme. Foto: ilustrativa (shutterstock)

“El despacho acreditó en juicio que el hombre aprovechó los momentos en los que estaba a solas con la persona menor de edad para cometer los delitos”, señalaron en el Ministerio Público.

Mientras la sentencia queda en firme, Azofeifa debe permanecer en prisión preventiva.

LEA MÁS: Suspenderán visitas íntimas y recepción de encomiendas este miércoles en cárceles de San Rafael de Alajuela

LEA MÁS: La última esperanza: camisetas y un peluche para encontrar a adolescente desaparecida en Osa