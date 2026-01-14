Sucesos

Papá pasará 10 años en la cárcel por la canallada que le hizo a su hijo

Azofeifa Rodríguez quedó tras las rejas en prisión preventiva mientras la sentencia queda en firme

Por Alejandra Morales

Un sujeto de apellidos Azofeifa Rodríguez pasará los próximos 10 años en la cárcel al ser hallado responsable de causarle el peor daño a su hijo adolescente.

La Fiscalía Adjunta de Heredia probó ante los jueces de esa misma provincia que entre enero y diciembre del 2019, el joven de 13 años vivía con su papá y fue víctima de dos delitos de abuso sexual.

Azofeifa Rodríguez quedó tras las rejas en prisión preventiva mientras la sentencia queda en firme. Foto: ilustrativa (shutterstock)

“El despacho acreditó en juicio que el hombre aprovechó los momentos en los que estaba a solas con la persona menor de edad para cometer los delitos”, señalaron en el Ministerio Público.

Mientras la sentencia queda en firme, Azofeifa debe permanecer en prisión preventiva.

