Suspenderán visitas íntimas y recepción de encomiendas este miércoles en cárceles de San Rafael de Alajuela

La suspensión aplicará solo este miércoles 14 de enero por motivos de seguridad, indicó el Ministerio de Justicia

Por Silvia Coto

La Dirección General de Adaptación Social informó que este miércoles 14 de enero del 2026 quedarán suspendidas las visitas íntimas, visitas especiales y la recepción de encomiendas en los centros penales ubicados en San Rafael de Alajuela.

La medida aplica para personas funcionarias del Ministerio de Justicia y Paz, población privada de libertad y visitantes, y responde a razones de seguridad institucional y ciudadana, según comunicó la entidad en un aviso oficial.

Este miércoles se realizará en La Reforma la conferencia por la construcción del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO)

“El miércoles 14 de enero del 2026 serán suspendidas las visitas íntimas, visitas especiales y recepción de encomiendas en los centros penales ubicados en San Rafael de Alajuela, atendiendo razones de seguridad institucional y ciudadana”, indicó la Dirección General de Adaptación Social.

Las autoridades penitenciarias señalaron que esta suspensión será únicamente por ese día y que el servicio se restablecerá con normalidad a partir del jueves.

“Se establece el funcionamiento habitual el jueves 15 de enero del 2026”, agregó la institución.

El Ministerio de Justicia y Paz solicitó a la población y a los visitantes tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes por la suspensión.

