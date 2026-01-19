Alcalde de Cartago señala a los responsables del aumento de la violencia en la provincia

Mario Redondo, alcalde de Cartago, señaló que el municipio ha ayudado a la Fuerza Pública con millones de colones para arreglar patrullas y con la donación de un terreno para un centro de control de drogas; además, han trabajado de la mano con el OIJ.

También han colocado cámaras, alarmas comunitarias y un centro de monitoreo para trabajar de forma conjunta con la Policía Municipal de la provincia.

No obstante, la seguridad en Cartago durante este 2026 va en aumento y ya se contabilizan ocho homicidios; el más reciente ocurrió la madrugada de este lunes 19 de enero.

“Necesitamos que el país invierta en seguridad y hay que invertir en programas preventivos, darles oportunidades de educación, deporte, arte y cultura a nuestras comunidades, así como recuperar los espacios públicos”, manifestó Redondo.

LEA MÁS: Así ocurrió la violenta balacera en Cartago que dejó un muerto y tres heridos

Alcalde de Cartago insiste en mayor inversión estatal ante alza de homicidios. Foto: Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Responsabilidad no es solo municipal

“Nosotros, en la Municipalidad, hemos triplicado la inversión en ese campo, como también hemos triplicado la inversión en la seguridad. Solo 42 municipalidades de este país tienen policía municipal; las otras 42 no la tienen, lo que demuestra que no es una responsabilidad exclusiva de la municipalidad”, señaló el alcalde.

LEA MÁS: Una sola provincia se mantiene sin homicidios en 2026, mientras Cartago escala como la segunda más violenta

Críticas al Gobierno y a la legislación

Redondo concluyó que desde el gobierno local continuarán trabajando de la mano con las autoridades, pero insistió en que el Gobierno debe invertir más en seguridad.

“Mientras el Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa no fortalezcan los recursos de la seguridad pública, del OIJ y del Ministerio Público, vamos a estar amarrados de manos frente al narcotráfico”, advirtió.

“Necesitamos, además, una legislación más firme y contundente para poder luchar. Erradicar un búnker, a pesar de las llamadas de los vecinos y de las investigaciones de la Policía, del GAO y del mismo OIJ, no es posible sin una orden judicial, y eso a veces toma años”, concluyó.

LEA MÁS: Confirman que las víctimas enterradas en Pejibaye de Jiménez eran hermanos; ella era una joven madre