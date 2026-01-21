Segunda mujer fallecida tras procedimiento estético habría sido atendida en otra clínica de Rohrmoser

Ivannia Torres, de 40 años, la segunda mujer que murió tras realizarse un procedimiento estético, habría sido atendida en una clínica estética ubicada en Rohrmoser.

Así lo confirmó a La Teja un allegado de ella, al conocer el nombre de ese sitio.

Torres se habría realizado un procedimiento el pasado sábado 10 de enero y luego de la operación salió de la clínica; sin embargo, su salud comenzó a afectarse el miércoles 14 de enero. Un día después, el jueves 15, regresó a la clínica donde la operaron y en apariencia le dijeron que lo que sentía era normal, debido a la cirugía que le habían realizado.

Foto: Cortesía

No obstante, se sentía tan mal que ese día fue directo al hospital Calderón Guardia, en San José, donde estuvo internada, pero su situación se complicó y la declararon fallecida la madrugada de este lunes 19 de enero.

Esta clínica que Torres escogió para el procedimiento estético es diferente a la que se relaciona con la primera muerte de una mujer de nombre Cinthya Carvajal Guevara, aunque ambas clínicas están ubicadas en Rohrmoser, Pavas, San José.

“Ingresó a este centro médico, posterior a que supuestamente presentó varias complicaciones al realizarse un procedimiento cosmético; el cuerpo fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia”, señalaron en el OIJ.

Foto: Rafael Pacheco Granados

Cinthya Carvajal, de 48 años falleció el jueves 15 de enero, ella era una contadora que también se realizó un procedimiento estético.

Ambos casos están en manos de las autoridades judiciales.