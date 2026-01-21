Sucesos

Segunda mujer fallecida tras procedimiento estético habría sido atendida en otra clínica de Rohrmoser

Ivannia Torres, de 40 años, presentó complicaciones días después de la cirugía y falleció tras ser internada en el hospital Calderón Guardia

Por Alejandra Morales

Ivannia Torres, de 40 años, la segunda mujer que murió tras realizarse un procedimiento estético, habría sido atendida en una clínica estética ubicada en Rohrmoser.

Así lo confirmó a La Teja un allegado de ella, al conocer el nombre de ese sitio.

Torres se habría realizado un procedimiento el pasado sábado 10 de enero y luego de la operación salió de la clínica; sin embargo, su salud comenzó a afectarse el miércoles 14 de enero. Un día después, el jueves 15, regresó a la clínica donde la operaron y en apariencia le dijeron que lo que sentía era normal, debido a la cirugía que le habían realizado.

Ivannia Torres, de 40 años, la segunda mujer que murió al realizarse un procedimiento estético, habría sido atendida en una clínica estética ubicada en Rohrmoser. Foto: Cortesía (Cortesía/Cortesía)

No obstante, se sentía tan mal que ese día fue directo al hospital Calderón Guardia, en San José, donde estuvo internada, pero su situación se complicó y la declararon fallecida la madrugada de este lunes 19 de enero.

Esta clínica que Torres escogió para el procedimiento estético es diferente a la que se relaciona con la primera muerte de una mujer de nombre Cinthya Carvajal Guevara, aunque ambas clínicas están ubicadas en Rohrmoser, Pavas, San José.

LEA MÁS: Doctor que atendió a mujer que falleció en clínica estética no es cirujano plástico, confirma el Colegio de Médicos

“Ingresó a este centro médico, posterior a que supuestamente presentó varias complicaciones al realizarse un procedimiento cosmético; el cuerpo fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia”, señalaron en el OIJ.

La imagen muestra la imagen del hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, en San José, Costa Rica. Una mujer demandó a este centro médico porque le entregó medicamentos equivocados para su padecimiento, lo que puso en riesgo su vida provocándole una intoxicación grave que la llevó a permanecer varios días en Emergencias. El caso llegó hasta la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, máximo Tribunal de Costa Rica en procesos contra el Estado, donde se evidenció que el error no solo agravó la enfermedad que padecía, sino que casi le provoca un paro cardiorrespiratorio y una trombosis. En consecuencia, la institución pública fue condenada a indemnizar a la paciente.
Torres es la segunda mujer que muere en un procedimiento estético en este 2016, falleció en el hospital Calderón Guardia. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cinthya Carvajal, de 48 años falleció el jueves 15 de enero, ella era una contadora que también se realizó un procedimiento estético.

Ambos casos están en manos de las autoridades judiciales.

