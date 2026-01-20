Doctor que atendió a mujer que falleció en clínica estética no es cirujano plástico, confirma el Colegio de Médicos

El doctor que atendió a Cinthya Carvajal Guevara, de 48 años, en una clínica estética en Rohrmoser de Pavas, en San José, sí es médico cirujano, pero no cuenta con la especialidad en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, así lo confirmó el Colegio de Médicos.

Este caso, además de estar en manos del OIJ, es investigado por el Colegio de Médicos.

“La fiscalía del colegio inició una investigación en el caso de la paciente que falleció en una clínica estética, cuando supuestamente se sometió a un procedimiento realizado por un médico vinculado a dicha clínica”, señalaron en este colegio de profesionales.

Agregaron que el profesional involucrado sí se encuentra incorporado como médico y cirujano; sin embargo, no cuenta con la especialidad en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, especialidad que exige una formación académica y práctica específica para la realización de procedimientos quirúrgicos estéticos complejos.

Ante este caso, el Colegio de Médicos reitera su llamado a la ciudadanía para que, antes de someterse a cualquier procedimiento estético, verifique que el profesional cuente con la especialidad correspondiente. Esta información puede consultarse de forma pública y gratuita en el registro oficial del colegio, disponible en la página www.medicos.cr.

La clínica Nova Estética y el doctor Rodolfo Villalobos lamentaron la muerte y dijeron que están en disposición de colaborar con las autoridades.

“Durante más de 15 años de trayectoria de Clínica Nova Estética y más de veinte años de ejercicio profesional del doctor Rodolfo Villalobos en procedimientos quirúrgicos estéticos, nunca habíamos enfrentado una situación de esta naturaleza”, señalaron en sus redes sociales.

Caso está en manos de la Fiscalía

La Fiscalía de Pavas, por medio de la oficina de prensa del Ministerio Público, indicó que la causa se encuentra en investigación en el OIJ.

Carvajal, quien era madre de una muchacha, falleció el jueves 15 de enero anterior.

Autoridades judiciales esperan los resultados de la autopsia para esclarecer lo ocurrido. Foto: Alonso Tenorio/ilustrativa

LEA MÁS: Sicario quedó parapléjico al cometer homicidio

Trascendió que ella fue funcionaria del Grupo Financiero Mercado de Valores de Costa Rica, quienes lamentaron la muerte.

El cuerpo de la víctima fue llevado al Complejo de Ciencias Forenses y las autoridades están a la espera de los resultados de la autopsia para determinar la causa de su fallecimiento.

LEA MÁS: Detienen a oficial de Tránsito por un delito que golpea la confianza en funcionarios públicos