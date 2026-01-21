Muerte vuelve a sacudir a clínicas estéticas: otra mujer fallece en San José

Una mujer de apellido Torres, de 40 años, es la segunda víctima que muere cuando se realizaba un procedimiento estético.

El OIJ confirmó que ella fue llevada al hospital Calderón Guardia luego de realizarse un procedimiento en una clínica en San José.

El fallecimiento ocurrió este lunes 19 de enero.

“Ingresó a este centro médico, posterior a que supuestamente presentó varias complicaciones al realizarse un procedimiento cosmético; el cuerpo fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia”, señalaron en el OIJ.

Torres es la segunda mujer que muere en un procedimiento estético en este 2016, falleció en el hospital Calderón Guardia. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Esta es la segunda muerte que se da en una cirugía de este tipo en este año, pues el jueves 15 de enero falleció Cinthya Carvajal Guevara, de 48 años, una contadora que también se realizaba un procedimiento estético.

Ambos casos están en manos de las autoridades judiciales.