Muerte vuelve a sacudir a clínicas estéticas: otra mujer fallece en San José

Es el segundo fallecimiento registrado en pocos días por complicaciones tras someterse a tratamientos cosméticos

Por Alejandra Morales

Una mujer de apellido Torres, de 40 años, es la segunda víctima que muere cuando se realizaba un procedimiento estético.

El OIJ confirmó que ella fue llevada al hospital Calderón Guardia luego de realizarse un procedimiento en una clínica en San José.

El fallecimiento ocurrió este lunes 19 de enero.

“Ingresó a este centro médico, posterior a que supuestamente presentó varias complicaciones al realizarse un procedimiento cosmético; el cuerpo fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia”, señalaron en el OIJ.

La imagen muestra la imagen del hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, en San José, Costa Rica. Una mujer demandó a este centro médico porque le entregó medicamentos equivocados para su padecimiento, lo que puso en riesgo su vida provocándole una intoxicación grave que la llevó a permanecer varios días en Emergencias. El caso llegó hasta la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, máximo Tribunal de Costa Rica en procesos contra el Estado, donde se evidenció que el error no solo agravó la enfermedad que padecía, sino que casi le provoca un paro cardiorrespiratorio y una trombosis. En consecuencia, la institución pública fue condenada a indemnizar a la paciente.
Torres es la segunda mujer que muere en un procedimiento estético en este 2016, falleció en el hospital Calderón Guardia. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Esta es la segunda muerte que se da en una cirugía de este tipo en este año, pues el jueves 15 de enero falleció Cinthya Carvajal Guevara, de 48 años, una contadora que también se realizaba un procedimiento estético.

Ambos casos están en manos de las autoridades judiciales.

