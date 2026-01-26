Alajuelense tuvo un hermoso detalle con papá de niño que murió ahogado

La Liga Deportiva Alajuelense demostró toda su grandeza a través de un conmovedor y hermoso gesto que tuvo con una familia que perdió a uno de sus seres queridos en una tragedia.

El equipo rojinegro abrió las puertas de su estadio el pasado sábado, en el encuentro contra San Carlos, para recibir a Rubén Chamorro, quien perdió a su amado hijo Josué, de 12 años, en un accidente acuático ocurrido el domingo 23 de marzo del 2025 en el río Sarapiquí.

Chamorro asistió al estadio junto con su otro hijo Caleb, de 9 años, quien al igual que su hermano es ferviente aficionado del equipo manudo.

La Liga invitó a Rubén y a su hijo Caleb al estadio tras conocer la tragedia que golpeó a su familia. Foto Rubén Chamorro. (Rubén Chamorro. /Rubén Chamorro.)

“Me siento muy contento y agradecido de que el equipo de mis hijos, el equipo de nuestros amores, nos diera esa alegría; es una felicidad tan grande, porque no solo fue el título, sino el reconocimiento hacia Josué”.

Rubén y su hijo Caleb no solo disfrutaron de la victoria de la Liga, también fueron tratados como reyes y recibieron un regalo que se convirtió en un tesoro para ellos.

Gran sorpresa

Chamorro contó que esta sorpresa le llegó como un regalo de Navidad, ya que desde diciembre del año pasado el equipo manudo lo contactó luego de que, por medio de una publicación de La Teja, conocieron la historia de Josué, quien soñaba con ver a su amado equipo levantando la 31.

“Una muchacha que se llama Gabriela, de Mercadeo de la Liga, me mandó un mensaje por WhatsApp la mañana del pasado 24 de diciembre, para decirme que querían hacernos una invitación.

Josué Chamorro, niño aficionado de la Liga que murió ahogado. Foto autorizada por Rubén Chamorro. (cortesia/Josué Chamorro, niño aficionado de la Liga que murió ahogado. Foto autorizada por Rubén Chamorro.)

“A principios de enero me contactó de nuevo y me dijo que nos querían invitar al primer partido contra Liberia, pero ese día no podía ir porque debía trabajar, entonces coordinamos todo para el sábado 24 de enero y, gracias a Dios, todo se nos dio”.

Vieron la cancha como nunca

Chamorro contó que, como su familia vive cerca del estadio, él y sus hijos iban muy a menudo, pero este sábado fue una visita muy especial, porque vieron la cancha como nunca antes la habían visto.

Rubén y su hijo Caleb vivieron como nunca antes un partido de la Liga. Foto Rubén Chamorro. (Rubén Chamorro. /Rubén Chamorro.)

“Nosotros siempre íbamos al estadio con Josué, más que todo a la grada este, porque a mis hijos les gustaba ver el partido de pie y lo más cerca posible. El sábado fue muy diferente, porque nos llevaron a palco oeste, que era como algo VIP; vieras qué lugar más bonito. Desde ahí se veía el partido lo más lindo; hasta nos dieron comidita, nos atendieron demasiado bien.

“Caleb estaba muy contento, me decía: ‘Vea, papá, aquí se ve mejor que a donde vamos nosotros’ y es que desde ahí la cancha parece una mesa de pool”, contó Rubén.

La Liga les regaló una camisa con el nombre de Josué y el número 31. Foto Rubén Chamorro. (Rubén Chamorro. /Rubén Chamorro.)

El detalle más especial para Rubén y su familia fue cuando un miembro de la junta directiva les hizo entrega de una camisa de la Liga, la cual llevaba el nombre de Josué y el número 31, por el campeonato que recién alcanzaron los rojinegros.

“Fue una alegría, se me salieron las lágrimas, porque pensaba en lo mucho que a Josué habría disfrutado estar ahí con nosotros, y que habría celebrado con todo ese triunfo agónico, pero me da paz saber que él nos estaba viendo desde el cielo, y que sigue disfrutando con nosotros todos los triunfos de la Liga”, expresó Chamorro.

Josué estuvo con ellos

Físicamente, el pequeño Josué no estuvo junto con su hermano y su papá; sin embargo, su recuerdo los acompañó en todo momento, no solo en sus corazones, sino también en una prenda muy especial que Rubén llevó al estadio.

“Encargué una jacket con un diseño muy especial con imágenes de mi hijo y la tenía ahí bien guardada, esperando que llegara el partido al que nos invitaron”.

Rubén puso las fotos de sus dos hijos en esta jacket, para que Josué los siga acompañando al estadio. Foto Rubén Chamorro. (Rubén Chamorro. /Rubén Chamorro.)

Además de las fotos de Josué, la jacket lleva este mensaje: “En memoria para mi hijo, el título 31 y vendrán más campeonatos”.

Chamorro comentó que él y su familia no caben de la felicidad por lo que vivieron este fin de semana y saben que desde el cielo Josué también disfrutó de ese momento tan especial.

“Estamos muy felices, este sábado lo disfruté mucho con mi hijo, fue un reconocimiento muy bonito que nos hizo la directiva de la Liga. También estamos muy agradecidos con La Teja, porque esto fue un sueño que se logró cumplir gracias a ustedes”.