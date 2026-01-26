Ola de violencia deja cuatro hombres gravemente heridos en ataques con cuchillo en distintas zonas del país

La violencia no cesa pues la noche del domingo se registraron al menos cuatro incidentes con arma blanca en diferentes zonas del país, los cuales dejaron a cuatro hombres en condición crítica, según información de la Cruz Roja.

Los cuatro heridos fueron llevados a hospitales en condición muy grave (Cruz Roja/Cortesía)

El primer caso ocurrió en San Rafael de Heredia, donde un hombre de 33 años fue atendido por una herida en el abdomen y trasladado en condición crítica al hospital San Vicente de Paúl.

Minutos después, los cuerpos de emergencia atendieron otro incidente en Los Chiles de Alajuela, donde un hombre de 43 años presentaba una herida en el tórax. El paciente fue trasladado en estado crítico al hospital de Los Chiles.

Además se reportó un nuevo caso en San Francisco de Heredia, donde un hombre de 35 años sufrió una herida en el cuello y fue trasladado de urgencia al Hospital San Vicente de Paúl.

El último hecho se registró a las 11:06 p. m. en Buenos Aires de Puntarenas, donde un hombre de 45 años resultó herido en la espalda y el abdomen. Fue trasladado en condición crítica a la clínica de Buenos Aires.

En todos los casos se movilizó una unidad de soporte básico de la Cruz Roja. Las circunstancias en que ocurrieron estos hechos no han sido detalladas y quedaron en manos de las autoridades judiciales, quienes investigan lo sucedido.