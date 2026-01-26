Identifican a las víctimas de balacera mortal en Cañada del Sur

Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya identificaron a las víctimas del doble homicidio ocurrido la madrugada de este lunes en Cañada Sur, San José.

Según información oficial, los fallecidos fueron identificados como dos hombres de apellidos Monge, de 46 años, y Sánchez, de 60 años, quienes murieron en el sitio tras el ataque armado.

Además, un tercer hombre resultó herido y fue identificado como de apellido Rodríguez, de 35 años de edad, quien fue trasladado al hospital San Juan de Dios.

Dos hombres fueron asesinados en la calle en Cañada Sur.

Los hechos se registraron a la 1:06 de la mañana, cuando las víctimas se encontraban en la calle.

En determinado momento, en apariencia, dos hombres que se desplazaban a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y les dispararon en múltiples ocasiones.

Producto del ataque, Monge y Sánchez fallecieron en la escena, mientras que Rodríguez fue auxiliado por los cuerpos de emergencia y trasladado al centro médico.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.