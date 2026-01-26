Sucesos

Identifican a las víctimas de balacera mortal en Cañada del Sur

Dos personas murieron y una más resultó herida en la violenta balacera

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya identificaron a las víctimas del doble homicidio ocurrido la madrugada de este lunes en Cañada Sur, San José.

Según información oficial, los fallecidos fueron identificados como dos hombres de apellidos Monge, de 46 años, y Sánchez, de 60 años, quienes murieron en el sitio tras el ataque armado.

Además, un tercer hombre resultó herido y fue identificado como de apellido Rodríguez, de 35 años de edad, quien fue trasladado al hospital San Juan de Dios.

carro OIJ morguera
Dos hombres fueron asesinados en la calle en Cañada Sur.

Los hechos se registraron a la 1:06 de la mañana, cuando las víctimas se encontraban en la calle.

En determinado momento, en apariencia, dos hombres que se desplazaban a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y les dispararon en múltiples ocasiones.

LEA MÁS: Madrugada sangrienta en Cañada Sur: dos hombres muertos y uno grave

Producto del ataque, Monge y Sánchez fallecieron en la escena, mientras que Rodríguez fue auxiliado por los cuerpos de emergencia y trasladado al centro médico.

LEA MÁS: Hijos de 8 y 11 añitos de enfermera desaparecida en Liberia hacen algo que le desgarra el alma a cualquiera

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
doble homicidiocañada sursan sebastiánhombre heridobalaceratiroteo
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.