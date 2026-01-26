Madrugada sangrienta en Cañada Sur: dos hombres muertos y uno grave

Una violenta balacera dejó un saldo de dos personas fallecidas y un hombre gravemente herido la madrugada de este lunes 26 de enero en Cañada Sur, en San José.

Así lo confirmó el Organismo de Investigación Judicial.

Según la Cruz Roja, el suceso ocurrió a la 1:06 a. m., cuando los cuerpos de emergencia fueron alertados de que había varias personas heridas de bala.

Dos hombres fallecieron en la balacera, dijo el OIJ.

Al llegar, los socorristas encontraron a los heridos. Si bien la Banémerita dijo que tres de las víctimas ya no presentaban signos vitales y fueron declaradas fallecidas en el lugar, el OIJ luego confirmó solo dos fallecimientos.

Otro hombre, de aproximadamente 30 años, fue estabilizado y trasladado en condición crítica al hospital San Juan de Dios.

Para la atención de esta emergencia se movilizaron dos ambulancias de la Cruz Roja.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes se encuentran trabajando en el sitio.