Sucesos

Madrugada sangrienta en Cañada Sur: dos hombres muertos y uno grave

El tiroteo se dio en Cañada Sur, en San José

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Una violenta balacera dejó un saldo de dos personas fallecidas y un hombre gravemente herido la madrugada de este lunes 26 de enero en Cañada Sur, en San José.

Así lo confirmó el Organismo de Investigación Judicial.

Según la Cruz Roja, el suceso ocurrió a la 1:06 a. m., cuando los cuerpos de emergencia fueron alertados de que había varias personas heridas de bala.

Evidencias de la balacera en Sarapiquí de Heredia este miércoles 15 de abril. Foto: Reiner Montero para LN
Dos hombres fallecieron en la balacera, dijo el OIJ.

Al llegar, los socorristas encontraron a los heridos. Si bien la Banémerita dijo que tres de las víctimas ya no presentaban signos vitales y fueron declaradas fallecidas en el lugar, el OIJ luego confirmó solo dos fallecimientos.

LEA MÁS: Alarma en el país: OIJ investiga la muerte de una mujer en el Hospital México por algo muy preocupante

Otro hombre, de aproximadamente 30 años, fue estabilizado y trasladado en condición crítica al hospital San Juan de Dios.

Para la atención de esta emergencia se movilizaron dos ambulancias de la Cruz Roja.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes se encuentran trabajando en el sitio.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Cañada Surtres fallecidossan josébalaceraHospital San Juan de Diostiroteoheridos de bala
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.