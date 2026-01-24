Hijos de 8 y 11 añitos de enfermera desaparecida en Liberia hacen algo que le desgarra el alma a cualquiera

La familia de la enfermera Susan Vanegas Jiménez de 33 años, vive una pesadilla desde el domingo 11 de enero día en que desapareció.

Ella es vecina de Liberia, en Guanacaste.

Susan es madre de dos niños de 8 y 11 años, quienes preguntan constantemente por ella y esperan su regreso sin comprender por qué no ha vuelto a casa. La ausencia de respuestas mantiene a toda la familia sumida en una profunda angustia.

Susan Vanegas Jiménez de 33 años, está desaparecida. (cortesía/cortesía)

“Es una situación muy dura. Los niños no dejan de preguntar por su mamá y nosotros no sabemos qué decirles. Cada día es más difícil”, relató Leslie Charria, sobrina de la desaparecida.

La última vez que Susan fue vista fue en el barrio Corazón de Jesús, en Liberia. Desde entonces, no se tiene información sobre ella.

Susan es enfermera de profesión y actualmente estudiante de farmacia. Mide aproximadamente 1,72 metros, es de piel blanca, tiene el cabello largo y ondulado con rayos rubios, no tiene tatuajes.

LEA MÁS: Ya se sabe quiénes son las víctimas del mortal accidente en Liberia

La preocupación aumenta debido a que Susan se encontraba desorientada, atravesando una crisis asociada a un trastorno bipolar, lo que representa un riesgo adicional para su seguridad.

Durante los últimos días, la familia ha recibido alertas de que la mujer habría sido vista en distintos lugares del país, entre ellos Playas del Coco, un sitio que ella solía visitar con frecuencia, pero al llegar no la encuentran.

El OIJ está investigando el caso de Susan Vanegas Jiménez de 33 años, (cortesi/cortesía)

“Hemos ido personalmente a distintos barrios y zonas de Liberia buscándola, pero no hemos tenido resultados. La angustia es enorme, sobre todo por sus hijos y por su mamá”, agregó Charria.

LEA MÁS: Esta sería la desgarradora manera como murió la hija de 9 añitos del futbolista Freddy Álvarez

La familia hace un llamado de ayuda para que Susan y sus hijos puedan estar pronto juntos.

Si usted la ha visto o sabe algo de ella puede llamar al 8000-8000645 del OIJ que ya está investigando el caso o al 911.