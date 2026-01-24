Ya se sabe quiénes son las víctimas del mortal accidente en Liberia

Las víctimas del mortal accidente la madrugada de este sábado en que falleció una pareja en Liberia, Guanacaste, ya fueron identificadas.

Se trata de un hombre de 34 años, Jean Carlo Castro, padre de dos hijos, y una mujer de 36 años, Givel Cisnero, madre de un hijo y propietaria del vehículo accidentado.

La pareja falleció en el sitio del accidente.Foto: Comunidad Waze (Cortesía/Cortesía)

Ellos fallecieron la madrugada de este sábado, a las 3:58 a. m., tras un accidente de tránsito en el sector del Río Los Ahogados, a 1,4 kilómetros al norte.

Según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia, los hechos ocurrieron cuando ambos viajaban en un automóvil. Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, impactando contra un árbol y cayendo posteriormente a una quebrada, lo que provocó la muerte inmediata de ambos.

La Cruz Roja confirmó que cuando ellos llegaron para atender el accidente los dos estaban fallecidos por las severas lesiones que sufrieron.

Los cuerpos fueron levantados en el sitio por los agentes judiciales y trasladados a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia respectiva.

Jean Carlo Castro de 34 años (Cortesía/Cortesía)

La investigación del accidente continúa para determinar las causas exactas.

La tragedia ha conmocionado a la comunidad ya que al parecer, ambos eran conocidos, además aseguraron que la calle donde se dio el accidente es una recta en la que hay gran cantidad de baches y pega muy fuerte el viento.