Terminó angustia para mamá: aparece su hijo de 15 años en parque

La desesperada angustia para una madre por la desaparición de su hijo se acabó luego de que se confirmó que apareció bien.

Doña Bernardita Rugama confirmó que su hijo menor, Alex Noé Flores Rugama, de 15 años, ya apareció con vida, luego de haber sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo 18 de enero.

Alex Noé Flores Rugama fue encontrado por la Fuerza Pública. (OIJ/cortesía)

Según informó la madre, el adolescente fue localizado en horas de la noche en el parque de Naranjo por oficiales de la Fuerza Pública y posteriormente trasladado al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), donde permanece bajo resguardo mientras se define su situación.

Doña Bernardita indicó que ahora se mantiene a la espera de que las autoridades determinen si le entregan nuevamente a su hijo, ya que se encontraba al cuidado del padre.

“Me siento muy feliz de que apareció, estaba demasiado angustiada. Yo no podría seguir si a mi hijo le hubiera pasado algo. Me siento muy agradecida con la gente que estuvo al tanto”, comentó la mamá.

El muchacho estaba en el parque de Naranjo.

La desaparición de Alex había generado gran preocupación, especialmente porque la familia arrastra una tragedia reciente. Hace apenas unos meses, doña Bernardita perdió a su hijo mayor, José Pablo Monge Rugama, quien falleció tras permanecer casi dos meses hospitalizado debido a una brutal agresión ocurrida durante una fiesta en San Ramón.

Por ese caso, tres personas permanecen detenidas.

La mamá asegura que ha sido muy duro para todos en su casa sobrellevar el asesinato de su hijo, además de que Alex y José Pablo se querían muchísimo y su hermano fallecido se preocupaba mucho por él.

Alex fue visto por última vez en San Rafael de Sarchí, en la provincia de Alajuela. Su madre relató que el joven vive con su padre y que, tras una discusión, habría salido de la vivienda. Desde ese momento, no regresó, lo que motivó la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la alerta al PANI, además de una intensa búsqueda por parte de familiares y personas solidarias.

Durante los días de desaparición, varias personas afirmaron haberlo visto en diferentes zonas del país, lo que mantuvo viva la esperanza de encontrarlo con vida.