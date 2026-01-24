Sucesos

Niño está grave luego de accidente con una varilla en Guanacaste

El menor fue trasladado en condición crítica al Hospital Enrique Baltodano

Por Silvia Coto

Un niño fue trasladado en condición crítica al Hospital Enrique Baltodano la noche del viernes, luego de sufrir un grave accidente en Bagaces, en Guanacaste.

Según el reporte de la Cruz Roja, el incidente ocurrió cuando el menor se incrustó una varilla en su cabeza por razones que aún se mantienen bajo investigación.

Un menor está grave luego de incrustarse una varilla en la cabeza (Cruz Roja/Cortesía)

En el sitio fue atendido por los paramédicos, quienes lo estabilizaron y lo trasladaron al hospital.

Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho.

