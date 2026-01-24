Sucesos

Carro vuelca en Liberia y el resultado fue trágico y doloroso

Accidente ocurrió la madrugada de este sábado

Por Silvia Coto

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de una pareja la madrugada de este sábado en Liberia.

El accidente se dio en Mayorga de Liberia, sobre la ruta 1, un kilómetro al norte del puente Los Ahogados.

El accidente cobró la vida de dos personas. (Cruz Roja/Cortesía)

Al parecer, el conductor del carro perdió el control, volcó y salió de la carretera hasta caer a dos metros de profundidad, en un canal de riego.

La Cruz Roja confirmó que a la llegada de la primera ambulancia una mujer y un hombre se encontraban sin signos vitales en el lugar.

Las autoridades judiciales se encuentran trabajando en la escena, de momento se desconoce qué provocó el accidente.

