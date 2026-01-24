Hija de exciclista trabajó en vacaciones por un sueño que la tragedia no le dejó cumplir por completo

Hillary Araya Aguilar, de 16 años, era una adolescente esforzada, tanto que en sus vacaciones de fin de año pidió permiso para trabajar en una pizzería y, con lo que se ganó, comprarse un caballo.

Su objetivo lo logró, pero el sueño de participar en una cabalgata con su animal no le fue posible, al ser víctima de un trágico accidente de tránsito en Cervantes, Cartago.

La muchacha también se había comprado una blusa, pues quería participar de una actividad de estas en Acosta.

Así lo señaló Fabián Aguilar, tío de la adolescente.

“Le encantaban los caballos, se compró uno, se compró montura nueva, iba a ir al tope de Acosta, estaba lista con las botas y una blusa que se midió para que la viéramos. Ella era muy alegre y muy tranquila”, recordó Aguilar.

La Pizzería Janeiro Cervantes, para la que trabajó, también lamentó la muerte de su compañera.

Despedida para Hillary Araya Aguilar

La jovencita era hija del ciclista Félix Araya, quien corrió tres Vueltas a Costa Rica con el Team Montoya.

A Hillary la despidieron este viernes 23 de enero, a partir de las 2 p. m., en la parroquia San Francisco Javier, en Cervantes de Alvarado.

La tragedia que cobró la vida de Hillary ocurrió a las 11:59 p. m. en Cervantes, Alvarado de Cartago, cuando ella viajaba en una motocicleta junto con su primo Ethan Jara Gómez, de 23 años, quien también falleció en el sitio.

Ethan Jara Gómez, de 23 años, y Hillary Araya Aguilar eran primos segundos y son las víctimas del choque de una motocicleta contra un camión que estaba estacionado. Foto: Liceo Cervantes (Liceo Cervantes/Liceo Cervantes)

Según el reporte preliminar, la motocicleta en la que se desplazaban las víctimas colisionó contra un camión por razones que aún se investigan. Debido a la fuerza del impacto, ambos ocupantes quedaron prensados en el lugar del accidente.

La atención de la emergencia requirió la intervención conjunta de la Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos. Tras varios minutos de labores de rescate, los socorristas lograron liberar a los motociclistas; sin embargo, ambos fueron declarados sin vida en el sitio.

Las autoridades judiciales se encargaron del levantamiento de los cuerpos y del inicio de las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este fatal accidente de tránsito.

El Liceo de Cervantes lamentó la muerte de los jóvenes. Ethan era egresado de esta institución.

Hillary, por su parte, este año cursaría el décimo grado en el CTP de Pacayas.