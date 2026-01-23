“Vuela alto mi princesa”. El desgarrador adiós del ciclista Félix Araya a su hija de 16 años

“Vuela alto, mi princesa. Que Dios te reciba en el cielo con todos tus sueños. Siempre estuve para ti y lo estaré. El dolor es inexplicable; acabas de cumplir 16 años. Te amo, Hilary, hija mía. Mi vida se va contigo. Cuídanos desde el cielo, a tu hermanita Lua y a mí“, compartió el ciclista Félix Araya.

El pedalista, quien corrió tres Vueltas a Costa Rica con el Team Montoya, es el papá de Hillary Araya Aguilar, de 16 años, quien falleció en la trágica colisión de una moto contra un camión. El accidente también cobró la vida del primo de la joven, Ethan Jara Gómez, de 23 años.

El ciclista Félix Araya participó varias veces en la Vuelta Costa Rica. Foto Mundo Ciclismo R. A. (cortesía/cortesía)

La desgracia ocurrió en Cervantes, de Alvarado, Cartago.

Los primos viajaban en la moto, y fallecieron en el sitio del accidente.

El mundo del ciclismo ha compartido sentidos mensajes para acompañar a Félix Araya y su familia en este momento de tanto dolor.

“Como organización acompañamos a la familia en este momento tan difícil. Nuestro respeto, cariño y condolencias”, compartió la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI).

El ciclismo nacional está de luto por la muerte de la joven Hillary Araya (cortesía/cortesía)

Mundo del ciclismo R. A. posteó: “Desde nuestro medio nos solidarizamos con el ciclista y amigo Félix Araya Araya y la partida de su hija. Nuestro abrazo para él y su familia”.

“Desde nuestro medio nos solidarizamos con el ciclista y amigo Félix Araya Araya y la partida de su hija. Nuestro abrazo para él y su familia”, compartió el Team Montoya.

Hillary estudiaba décimo grado en el CTP de Pacayas.