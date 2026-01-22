Lluvia de fuego en Guápiles: Asesinan a hombre tras discusión en su propia casa

Un hombre de 29 años, de apellido Barahona, es la víctima de una violenta discusión en una vivienda.

El crimen ocurrió la noche del miércoles en barrio Emilia, en Guápiles, provincia de Limón.

Según la información preliminar dada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este jueves, los hechos ocurrieron cuando Barahona se encontraba dentro de su casa y, en determinado momento, llegó otro hombre, con quien habría tenido una discusión por razones que se desconocen.

Un joven fue asesinado a balazos en su casa.

Según la versión judicial, tras el intercambio de palabras, el sospechoso disparó en reiteradas ocasiones desde el exterior de la vivienda, alcanzando a Barahona en varias ocasiones en el pecho.

El agresor se dio a la fuga.

Al sitio se desplazaron agentes judiciales y cuerpos de emergencia; sin embargo, el hombre fue declarado fallecido en el lugar.

Durante la inspección de la escena, los agentes del OIJ lograron ubicar 19 casquillos, los cuales fueron recolectados como parte de la investigación.

El caso permanece bajo investigación con el fin de esclarecer los hechos, identificar al responsable y establecer el móvil del crimen.