Madre que perdió a su hijo tras brutal golpiza ahora busca desesperadamente a su otro hijo desaparecido

La angustia vuelve a golpear a doña Bernardita Rugama ella hace pocos meses despidió a su hijo mayor, tras una brutal agresión, hoy vive una nueva pesadilla: su hijo menor, Alex Noé Flores Rugama, de 15 años, se encuentra desaparecido desde el domingo 18 de enero.

Alex fue visto por última vez en San Rafael de Sarchí, en Alajuela. La denuncia ya fue interpuesta ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que mantiene activa la búsqueda del menor.

Según relató su madre, el adolescente vive con su papá y ese día, al parecer, se dio una discusión entre ambos. Tras el altercado, el muchacho habría salido de la casa por una ventana. La familia pensó que regresaría, pero no volvió.

Alex Noé Flores Rugama está desaparecido desde el domingo (OIJ/cortesía)

“Mi hijo vive con su papá desde que mi otro hijo tuvo que ser hospitalizado por lo que pasó. Parece que el papá lo iba a castigar y él se fue”, contó doña Bernardita.

Desde que se enteró de la desaparición, la madre no ha dejado de buscarlo. Ha publicado su fotografía en redes sociales, ha llamado a conocidos y también dio la alerta al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Una persona le informó que Alex pidió ayuda para recargar su celular y que dijo que se iba a dirigir hacia la zona de Puntarenas. Otra persona aseguró haberlo visto con una camiseta blanca.

“Ya perdí un hijo y no quiero perder otro. Mi hijo es un muchacho de casa, es estudiante y yo estaba pendiente de él, pero ya no me contesta, solo quiero que regrese porque yo no podría soportar que algo le pase, él no está acostumbrado a andar en la calle”, expresó entre lágrimas.

Una familia marcada por la tragedia

La desaparición de Alex ocurre apenas meses después de que la familia viviera una tragedia que conmocionó a la comunidad. Su hermano mayor, José Pablo Monge Rugama, de 22 años, fue brutalmente agredido el pasado 14 de setiembre durante una actividad social en San Ramón.

El joven fue trasladado de emergencia al hospital Carlos Luis Valverde Vega y posteriormente remitido al hospital México, donde luchó por su vida durante casi dos meses, hasta que lamentablemente falleció a causa de las graves lesiones. Por este caso hay tres personas detenidas.

José Pablo era un apasionado del boxeo y estaba a punto de cumplir su sueño de ir a trabajar a Canadá.

José Pablo Rugama joven que fue víctima de una golpiza y falleció ahora su mamá enfrenta la desaparición de su otro hijo. Fotos: Bernardita Rugama para La Teja (Fotos: Bernardita Rugama para La Teja /cortesía)

Hoy, su madre suplica que si alguien ve a Alex alerte al OIJ.

El OIJ está investigando el caso y solicita a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Alex que se comunique de forma confidencial a la línea 800-8000-645 o al 9-1-1.