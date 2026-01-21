Él es el hombre asesinado de 25 balazos frente a una iglesia en Cielo Amarillo de Limón

Un hombre de apellido Montero, de 35 años, es la víctima que asesinaron a balazos frente a una iglesia en Cielo Amarillo de Limón.
En la oficina de prensa judicial confirmaron que en el sitio encontraron 25 casquillos de bala.
A las autoridades les alertaron de la situación a las 7:20 p. m. de este martes 20 de enero.
Dos hombres en moto serían los sospechosos de causar este hecho de muerte.
Este se convierte en el quinto homicidio que ocurre en el Caribe en este 2026; Limón de momento es la cuarta provincia que presenta más violencia en estos primeros días del año, antes están Puntarenas, Cartago y San José.