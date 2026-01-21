Balacera en Limón deja un fallecido frente a iglesia

Una persona falleció tras ser baleada en barrio Cielo Amarillo, en Limón, frente a la iglesia del lugar.
Según versiones preliminares, vecinos de la zona alertaron a las autoridades luego de escuchar varios disparos que provenían de una vivienda del sector.
La escena permanece bajo custodia de la Fuerza Pública, mientras se realizan las diligencias correspondientes. Debido al operativo policial, no hay paso por la zona.
Las autoridades se mantienen a la espera del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizará el levantamiento del cuerpo y la investigación del homicidio.