Mujer muere atropellada cerca del peaje de ruta 27 en Escazú

La carretera que comunica San José con Caldera (ruta 27) una vez más fue escenario de una tragedia, pues la mañana de este martes una mujer perdió la vida al ser atropellada por un vehículo.

Las autoridades informaron que el mortal hecho ocurrió en el sector de Escazú, a escasos metros del peaje, en sentido hacia San José.

Los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre el atropello, pero para cuando llegaron a la escena ya no había nada que hacer por la mujer.

El mortal atropello ocurrió en los carriles en sentido hacia San José. Foto ANI: (ANI/El mortal atropello ocurrió en los carriles en sentido hacia San José. Foto ANI:)

Las autoridades no han brindado una versión oficial de lo sucedido, pero preliminarmente se habla de que la mujer habría tratado de cruzar por esa zona, donde hay cuatro carriles hacia la capital.

De momento, se reportan largas presas en ese sector, pues las autoridades cerraron el paso en dos de los carriles para que agentes del OIJ se encarguen del levantamiento del cuerpo.