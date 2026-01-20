Sucesos

Mujer muere atropellada cerca del peaje de ruta 27 en Escazú

Al parecer, la mujer habría tratado de cruzar y fue impactada por un vehículo

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

La carretera que comunica San José con Caldera (ruta 27) una vez más fue escenario de una tragedia, pues la mañana de este martes una mujer perdió la vida al ser atropellada por un vehículo.

LEA MÁS: OIJ allana casa y cabañas por caso de hermanos asesinados y enterrados cerca de río

Las autoridades informaron que el mortal hecho ocurrió en el sector de Escazú, a escasos metros del peaje, en sentido hacia San José.

Los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre el atropello, pero para cuando llegaron a la escena ya no había nada que hacer por la mujer.

El mortal atropello ocurrió en los carriles en sentido hacia San José. Foto ANI:
El mortal atropello ocurrió en los carriles en sentido hacia San José. Foto ANI: (ANI/El mortal atropello ocurrió en los carriles en sentido hacia San José. Foto ANI:)

LEA MÁS: Mamá da la vida por su hija y el gesto final que tuvo con ella antes de partir eriza la piel

Las autoridades no han brindado una versión oficial de lo sucedido, pero preliminarmente se habla de que la mujer habría tratado de cruzar por esa zona, donde hay cuatro carriles hacia la capital.

LEA MÁS: Hallan cuerpo en Agua Caliente de Cartago y temen que sea adulto mayor desaparecido hace nueve días

De momento, se reportan largas presas en ese sector, pues las autoridades cerraron el paso en dos de los carriles para que agentes del OIJ se encarguen del levantamiento del cuerpo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mujer atropellada ruta 27Mujer fallecida ruta 27 }
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.