Hallan cuerpo en Agua Caliente de Cartago y temen que sea adulto mayor desaparecido hace nueve días

Carlos Luis Román Campos, de 82 años, desapareció desde el 11 de enero

Por Alejandra Morales

Este lunes 19 de enero del 2026 hallaron un cuerpo en Agua Caliente de Cartago y las autoridades presumen que se trataría de Carlos Luis Román Campos, de 82 años, desaparecido desde el 11 de enero anterior.

Daniel Venegas, de la Cruz Roja, confirmó que el OIJ les pidió ayuda desde las 5:55 p. m.

El hallazgo lo realizaron cerca del río Las Perlas, en una finca de Tonny Barahona.

Don Carlos Luis desapareció el pasado domingo 11 de enero en Paraíso de Cartago.
Lo último que se supo del adulto mayor es que salió caminando de su casa en el barrio San Antonio de Paraíso, en Cartago.

Román salió de su casa sin llevarse el celular y lo que más preocupaba es que el señor padece de sordera parcial.

Las autoridades judiciales no han confirmado que se trate del adulto mayor desaparecido.

