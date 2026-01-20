Sucesos

OIJ allana casa y cabañas por caso de hermanos asesinados y enterrados cerca de río

Los hermanos Ana Ruth y Johan Andrés Retana Moya desaparecieron desde diciembre del año pasado

Por Adrián Galeano Calvo

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) están allanando una casa y cinco cabañas como parte de la investigación por el caso de dos hermanos que fueron asesinados y enterrados dentro de una propiedad en Pejibaye de Jiménez, en Cartago.

Las víctimas de este hecho fueron los hermanos Ana Ruth Retana Moya, de 23 años; Johan Andrés Retana Moya, de 28, quienes desaparecieron desde diciembre del año pasado y cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 6 de enero, enterrados al margen del río Pejibaye.

Cuerpos estaban en una finca cafetalera en Aquiares de Santa Rosa, Turrialba.
Los allanamientos tienen lugar en una propiedad en Plaza Vieja de Pejibaye. Foto Archivo. (Foto: Keyna Calderón)

La Policía Judicial informó que los allanamientos iniciaron a eso de las 6 a.m. de este martes dentro de una propiedad ubicada en el sector de Plaza Vieja de Pejibaye.

“Se trata del allanamiento a una propiedad, siendo que dentro de esta se ubican seis estructuras, una vivienda y otras tipo cabañas, las cuales están siendo allanadas”, detalló el OIJ.

Los hermanos Ana Ruth y Johan Andrés Retana Moya fueron encontrados por un olor muy fuerte y un aparente movimiento de tierra. Foto: OIJ
Los hermanos Ana Ruth y Johan Andrés Retana Moya fueron encontrados por un olor muy fuerte y un aparente movimiento de tierra. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

De momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre el operativo, pero el fin del mismo tiene el objetivo de recabar más evidencias del caso, así como determinar si los hermanos habrían sido asesinados dentro de alguna de esas estructuras.

El hallazgo de los cuerpos de los hermanos se dio luego de que las autoridades recibieron información confidencial y al llegar a la mencionada propiedad, encontraron un movimiento de tierra en el margen del mencionado río.

