Señora de 64 años pierde la vida tras ser atropellada por moto en Pococí

La señora falleció de forma inmediata debido a las heridas que sufrió

Por Adrián Galeano Calvo

Un aparente descuido al tratar de cruzar una calle terminó siendo fatal para una señora, quien perdió la vida al ser atropellada por una motocicleta.

Esa es la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación al accidente de tránsito ocurrido la tarde de este lunes en Pococí de Limón.

La Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, informó que la ahora fallecida fue identificada como una señora apellidada Valverde, de 64 años.

La señora murió de inmediato debido a las heridas que sufrió. Foto Archivo. (Foto: Archivo)

En cuanto a los hechos, estos ocurrieron pasadas las 5:50 p.m. de este lunes cuando la mujer caminaba por la orilla de una calle en La Rita de Pococí, Limón.

“De acuerdo con la información preliminar, la ahora fallecida iba caminando por vía pública y en determinado momento, al parecer, intentó cruzar la carretera y no se percató de que se acercaba una motocicleta, la cual la terminó atropellando”, detalló el OIJ.

Valverde murió de forma inmediata en el sitio, mientras que el motociclista fue llevado a un centro médico de la zona.

Al motorizado se le aplicó la prueba de alcoholemia, la cual dio un resultado negativo.

