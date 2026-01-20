Primer incendio forestal del 2026 golpea en las cercanías del aeropuerto de Liberia

El primer incendio forestal de este 2026 ocurrió al costado sur del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste.

Las llamas se iniciaron la tarde de este lunes 19 de enero.

Leonel Jiménez, del despacho de Bomberos, señaló que este martes continuarán con las labores para controlarlo.

Bomberos advierten que los fuertes vientos de la época aumentan el riesgo de que las llamas se salgan de control. Fotografía: Ilustrativa (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

“A este incidente se sumará personal de la Unidad Operativa Forestal de Bomberos de Costa Rica, con el objetivo de apoyar con personal especializado, unidades y equipo las operaciones que se realizan en el área”, agregaron en la oficina de prensa de Bomberos.

Entre enero y marzo los vientos son muy fuertes; cualquier llama se puede salir de control debido a este factor, por lo que piden evitar cualquier quema que pondría en peligro la flora y fauna.

