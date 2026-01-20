Sucesos

Primer incendio forestal del 2026 golpea en las cercanías del aeropuerto de Liberia

Bomberos advierten que los fuertes vientos de la época aumentan el riesgo de que las llamas se salgan de control

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

El primer incendio forestal de este 2026 ocurrió al costado sur del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste.

Las llamas se iniciaron la tarde de este lunes 19 de enero.

Leonel Jiménez, del despacho de Bomberos, señaló que este martes continuarán con las labores para controlarlo.

LEA MÁS: Voraz incendio dejó caos y destrucción a su paso en el precario Laura Chinchilla en Alajuela

Un hombre intentó extinguir un incendio forestal con una rama en Trancoso, Portugal, este 12 de agosto. En Portugal, los bomberos combatían tres grandes incendios forestales en el centro y norte del país con más de 650 bomberos y apoyo de seis aeronaves en el mayor de ellos. Fotografía:
Bomberos advierten que los fuertes vientos de la época aumentan el riesgo de que las llamas se salgan de control. Fotografía: Ilustrativa (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

“A este incidente se sumará personal de la Unidad Operativa Forestal de Bomberos de Costa Rica, con el objetivo de apoyar con personal especializado, unidades y equipo las operaciones que se realizan en el área”, agregaron en la oficina de prensa de Bomberos.

Entre enero y marzo los vientos son muy fuertes; cualquier llama se puede salir de control debido a este factor, por lo que piden evitar cualquier quema que pondría en peligro la flora y fauna.

LEA MÁS: Incendio forestal consume Prusia y afecta Parque Nacional Irazú

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
incendio forestal en Liberiaprimer incendio forestal del 2026
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.