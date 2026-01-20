Sucesos

Violento accidente cobra la vida de un hombre en Puerto Jiménez

Otro hombre sobrevivió de milagro al incidente

Por Adrián Galeano Calvo

Una carretera en la zona sur de nuestro país se convirtió en escenario de un mortal accidente de tránsito, en el cual un hombre perdió la vida y otro sobrevivió de milagro.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el hecho ocurrió a eso de la 1:13 a.m. de este martes en la comunidad de Puerto Jiménez.

Según la Benemérita, el reporte que recibió el comité local alertaba sobre la colisión de un vehículo contra un objeto fijo.

carro OIJ morguera
Las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido. Foto Archivo.

“Se atiende la colisión de un vehículo contra un objeto fijo; en el sitio se atendieron dos hombres adultos, uno de ellos ya no presentaba signos vitales”, indicó la Cruz Roja.

En cuanto al otro hombre, los paramédicos informaron que este rehusó ser trasladado a un centro médico. Al parecer, este también viajaba en el carro con el ahora fallecido, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

De momento, se desconoce cómo ocurrió el accidente, pero las autoridades no descartan un posible exceso de velocidad.

