Allanamientos revelan que brazo armado de Tony Peña Russell sigue operando en Limón

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron cinco allanamientos en Atlántida y Pacuare de Limón como parte de una investigación relacionada con robo de armas, extorsión, acopio de armas y tentativa de homicidio de una banda que estaría ligada al privado de libertad Tony Peña Russell.

Según las autoridades judiciales, la investigación se inició en diciembre del 2025, luego de que se recibieran múltiples denuncias por los delitos mencionados, atribuidos a un grupo criminal que operaba en la zona. Estas denuncias permitieron a los agentes profundizar en las pesquisas y establecer la presunta participación de los sospechosos.

Durante los allanamientos, los oficiales lograron el decomiso de varias armas de fuego, municiones calibre 9 milímetros y 12, así como, aproximadamente, 100 dosis de crack. Además, se incautó ropa que, aparentemente, era utilizada por los sospechosos durante asaltos, la cual será analizada como parte de la investigación.

El subdirector a. i. del OIJ de Limón, Vladimir Muñoz, explicó que, pese al operativo, no fue posible ubicar a los sospechosos principales, entre ellos tres adultos y un menor de edad, quienes son buscados por las autoridades.

Muñoz detalló que el grupo allanado estaría vinculado a la estructura criminal de Tony Peña Russell, quien ya se encuentra detenido.

“Este grupo formaba parte del brazo armado que le quedaba a esta organización y continuaron operando tras las detenciones previas”, indicó Muñoz.

Según el OIJ, tras la captura de varios integrantes de la banda, los remanentes del grupo diversificaron sus actividades criminales con el fin de mantenerse activos y evitar el desmantelamiento total de la organización.

“Ahora se han dedicado a extorsiones, una actividad que antes no realizaban. Cada miembro cumple un rol distinto: uno en el tráfico de drogas, otro como sicario y otro en extorsiones, de manera que si una parte cae, el resto pueda seguir operando”, explicó Muñoz.

El subdirector agregó que algunos de los integrantes que no fueron detenidos se incorporaron a otros grupos criminales, mientras que otros optaron por cometer diferentes delitos, como una estrategia para intentar reintegrar o mantener viva la banda.

Durante la investigación también se determinó que el grupo utilizaba armas de grueso calibre, así como carcasas modificadas para simular fusiles, lo que permite una mayor rapidez de disparo. Para las autoridades, este hallazgo evidencia que los grupos criminales continúan armándose, lo que representa un alto riesgo para la seguridad.