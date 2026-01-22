Se escondía en Costa Rica: canadiense señalado como peligroso huía de la justicia en nuestro país

Un canadiense de apellido Bou, de 35 años, señalado como una persona peligrosa en su propio país, escogió Costa Rica para esconderse de su problema judicial.

Los agentes de Interpol-Costa Rica lo detuvieron por ser sospechoso de tráfico de drogas y armas.

Según el reporte emitido por los agentes de Interpol, este sujeto migró hacia Costa Rica luego de que el Ministerio Público de Canadá lo ligara como sospechoso de liderar una organización criminal en el sector de Lake Country, en Canadá, la cual al parecer se dedicaba al tráfico de armas y drogas.

Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Canadiense detenido en Costa Rica

Millonario decomiso

“Como parte de las diligencias ejecutadas por el Ministerio Público de Canadá, entre enero y marzo del 2023, se realizó una investigación en la cual vincularon a este hombre con los mencionados delitos, siendo que ejecutaron allanamientos y lograron el decomiso de droga, más de 58 mil dólares en efectivo (poco más de ¢28 millones), chalecos antibalas y 45 armas de fuego, entre pistolas y rifles de asalto".

“Esto fue catalogado por la Policía Montada de Canadá como la mayor incautación de armas y droga que han realizado”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

Bou fue detenido en la calle principal de Tamarindo, en Santa Cruz de Guanacaste.

Los agentes de Interpol del OIJ recibieron la orden de captura internacional en contra de este hombre, por lo que iniciaron las labores de investigación, logrando, por medio de diversas diligencias policiales, determinar que se encontraba en Guanacaste.

Osvaldo Ramírez, jefe de la Oficina Central Nacional INTERPOL, dijo que la investigación se llevó alrededor de un mes y medio.

“Costa Rica no será refugio para personas que quieran evadir la justicia de otros países”, señaló Ramírez del OIJ.