La terrible forma en que una familia descubrió que su hija de 16 años era la segunda víctima de terrible accidente

Hillary Naomy Araya Aguilar, de 16 años, junto a Ethan Jara Gómez, de 23 años, perdieron la vida en una trágica colisión de moto contra un camión. Ambos eran primos.

Así lo confirmó a La Teja Fabián Aguilar, tío de Hillary. A él le avisaron sobre el accidente de Ethan y, 40 minutos después, supo que la segunda persona fallecida era su sobrina.

“Ethan era familiar de nosotros, la mamá de él es prima de mi papá. Además de ser pariente, era mi amigo, siempre venía al taller que tengo; incluso este miércoles hasta las 8:30 de la noche lo vi”, recordó Fabián.

Fabián luego escuchó que Ethan andaba haciendo bulla en moto durante la noche. Le extrañó, porque no era común en él, pero no le prestó atención.

Luego, recibió una llamada en la que le decían que Ethan tuvo un accidente. De inmediato se fue en su carro, sin saber que la otra persona involucrada era su sobrina.

“Esto fue muy extraño, mi sobrina no salía de noche, tampoco andaba en moto. Ella me rogaba para que la subiera en mi moto y siempre le dije que no, porque me daba miedo que le pasara algo. Mi sobrina le dijo a mi hermana que iba a ir a traer una cobija para un perrito, que era a dos casas de donde vive”.

“Seguramente Ethan llegó y ella le pidió que le diera una vuelta o algo así. En una curva derraparon y pegaron con el camión. Fui a ver lo del accidente porque él era mi amigo y yo decía: ‘qué pecado la muchacha, ¿quién será?’, pero nunca me di cuenta”.

“Hasta 40 minutos después, mi hermana comenzó a buscar a Hillary y ahí nos dijeron que se había ido a dar una vuelta con Ethan. En ese momento, mi hermana ya sabía que él había muerto”, recordó Fabián.

La dolorosa identificación

La familia de inmediato supo que la otra persona fallecida era Hillary.

“Jamás imaginamos que fuera ella, porque nunca salía de noche. Ella andaba unos crocs (sandalias) y tenía unos accesorios. Ella andaba la ‘H’; yo solo decía ‘no puede ser’. Luego reconocí el suéter, la ropa, no lo podíamos creer, esto no lo imaginábamos”, recordó el tío.

Esta fatalidad fue reportada las 11:59 p. m. en Cervantes, de Alvarado, Cartago.

Ethan Jara Gómez, de 23 años, y Hillary Araya Aguilar eran primos segundos y son las víctimas del choque de una motocicleta contra un camión que estaba estacionado. Foto: Liceo Cervantes (Liceo Cervantes/Liceo Cervantes)

Camión estaba parqueado

Según el reporte preliminar, la motocicleta en la que se desplazaban las víctimas colisionó contra un camión por razones que aún se investigan. Debido a la fuerza del impacto, ambos ocupantes quedaron prensados en el lugar del accidente.

La atención de la emergencia requirió la intervención conjunta de la Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos. Tras varios minutos de labores de rescate, los socorristas lograron liberar a los motociclistas; sin embargo, ambos fueron declarados sin vida en el sitio.

Las autoridades judiciales se encargaron del levantamiento de los cuerpos y del inicio de las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este fatal accidente de tránsito.

El Liceo de Cervantes lamentó la muerte de los jóvenes. Ethan era egresado de esta institución.

Hillary, por su parte, este año cursaría el décimo grado en el CTP de Pacayas.