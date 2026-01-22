Sucesos

Trágico accidente en Cartago cobra la vida de un joven de 23 años y una menor de 16

Ethan Jara Gómez y Hillary Araya Aguilar murieron en el choque de una motocicleta contra un camión en Cartago

Por Alejandra Morales y Hillary Chinchilla Marín

Ethan Jara Gómez, de 23 años, y Hillary Araya Aguilar, de 16, eran primos segundos y son las víctimas que dejó el choque de una motocicleta contra un camión que estaba estacionado.

Así lo confirmaron las autoridades, que atendieron la fatalidad a las 11:59 p. m. en Cervantes, Paraíso de Cartago.

Ethan Jara Gómez, de 23 años, y Hillary Araya Aguilar eran primos segundos y son las víctimas del choque de una motocicleta contra un camión que estaba estacionado.
Violento accidente de tránsito ocurrió minutos antes de la medianoche. Fotografía: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

Según el reporte preliminar, la motocicleta en la que se desplazaban las víctimas colisionó contra un camión por razones que aún se investigan. Debido a la fuerza del impacto, ambos ocupantes quedaron prensados en el lugar del accidente.

La atención de la emergencia requirió la intervención conjunta de la Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos. Tras varios minutos de labores de rescate, los socorristas lograron liberar a los motociclistas; sin embargo, ambos fueron declarados sin vida en el sitio.

Las autoridades judiciales se encargaron del levantamiento de los cuerpos y del inicio de las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este fatal accidente de tránsito.

El Liceo de Cervantes lamentó la muerte de los jóvenes. Ethan era egresado de esta institución.

Hillary, por su parte, este año cursaría el décimo grado.

