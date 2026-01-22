Motociclista y ciclista perdieron la vida en dos violentos accidentes

Las carreteras de nuestro país siguen siendo escenario de mortales accidentes; los más recientes ocurrieron la noche de este miércoles y cobraron la vida de un ciclista y un motociclista.

El primer incidente ocurrió a eso de las 6:30 p.m. en Guápiles de Pococí, Limón, 150 metros antes del cruce de Río Frío, lugar donde un ciclista fue atropellado por un tráiler.

Para cuando los cuerpos de emergencia llegaron a la escena, ya no había nada que hacer por el hombre, cuya identidad no se ha dado a conocer. De momento, no se tiene claro cómo ocurrió el accidente.

El fatal choque ocurrió en Quebradilla de Cartago. Foto Sucesos Costa Rica. (Facebook/El fatal choque ocurrió en Quebradilla de Cartago. Foto Sucesos Costa Rica.)

El segundo incidente tuvo lugar en Quebradilla de Cartago, de la iglesia local 500 metros al este, sitio donde se dio un choque entre una motocicleta y un carro.

Tras la violenta colisión, ambos vehículos se estrellaron contra el muro de una vivienda.

Las autoridades informaron que el motorizado, cuya identidad no trascendió, falleció de forma inmediata debido a las graves lesiones que sufrió.