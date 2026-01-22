Tragedia en Pavas: hermano vio cómo río arrastró a su ser querido tras caer de un puente

El hermano del hombre que cayó desde un puente de hamaca a un río en Pavas, San José, le aseguró a la Cruz Roja que él mismo vio cómo su ser querido fue arrastrado por la corriente sin que pudiera hacer nada.

LEA MÁS: Cruz Roja busca a hombre que habría caído de puente de hamaca a río en Pavas

Así lo informó a La Teja la oficina de prensa de la Benemérita, la cual indicó que esta versión fue revelada durante una conversación entre los socorristas y el hermano del desaparecido, cuya identidad no ha sido dada a conocer.

“Personal en el lugar dialogó con uno de los hermanos de la víctima, el cual les indica que él sí lo pudo ver en el cauce, pero que fue arrastrado”, mencionó la Cruz Roja.

El hombre cayó desde un puente de hamaca, según reportaron las autoridades.

LEA MÁS: Video muestra cómo sicario ejecutó a quemarropa a hombre dentro de su propio carro en Corredores

De acuerdo con las autoridades, la emergencia ocurrió a eso de las 4:14 p.m., cuando recibieron la alerta acerca de que un hombre, al parecer, cayó de un puente de hamaca al río Tiribí, en un sector que conecta con la ruta 27.

Personal de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos se encuentran en el sitio realizando una búsqueda en los márgenes del río, pero de momento no han logrado dar con el hombre.

LEA MÁS: PCD vuelve a golpear a narco familia que reclutó a más miembros para seguir con su oscuro negocio

“Se está poniendo sobre aviso al personal de la represa en Santa Ana, para que estén atentos si divisan el cuerpo. La situación continúa en desarrollo”.