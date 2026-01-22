Sucesos

Cruz Roja busca a hombre que habría caído de puente de hamaca a río en Pavas

De momento, se desconoce cómo habría ocurrido el incidente

Por Adrián Galeano Calvo

En este momento, personal de la Cruz Roja se encuentra realizando un operativo de búsqueda en Pavas, San José, tras recibir la alerta de que un hombre, al parecer, cayó a un río.

El hombre habría caído desde un puente de hamaca. Foto Archivo. (Cruz Roja/Cruz Roja)

De acuerdo con la oficina de prensa de la Benemérita, la situación fue reportada a las 4:14 p.m., indicando que un sujeto, supuestamente, cayó de un puente de hamaca al río Tiribí, en un sector que conecta con la ruta 27.

Los cuerpos de emergencia ya se encuentran en el lugar realizando labores de búsqueda en los márgenes del río, pero de momento no han logrado ubicar al hombre.

*Noticia en desarrollo.

Adrián Galeano Calvo

